Київська поліція вночі затримала зловмисників, які викрали авто разом із іноземкою

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що події розгорталися цієї ночі. Під час переслідування зловмисники протаранили поліцейський автомобіль.

«Близько півночі правоохоронці Святошинського управління поліції отримали повідомлення, що невідомі особи заволоділи автомобілем "Форд", у салоні якого знаходилася жінка. На вказане місце негайно прибула слідчо-оперативна група територіального управління та патрульні наряди», – йдеться в повідомленні поліції.

До поліцейських звернулася власниця іномарки, яка розповіла подробиці інциденту. За її словами, коли вона паркувала автомобіль біля будинку, підбігли двоє невідомих, виштовхали її з авто та забрали сумку з речами. Після цього зловмисники сіли в машину і поїхали у невідомому напрямку. Заявниця також повідомила, що в салоні залишилася її приятелька - громадянка іншої держави.

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«Наряд поліції охорони на території Подільського району за орієнтуванням помітив викрадений автомобіль. Почалося переслідування, під час якого правопорушники ігнорували вимоги правоохоронців зупинитися. Згодом при блокуванні викраденої іномарки зловмисники протаранили службовий автомобіль наряду охорони і намагалися втекти. Діючи професійно і грамотно, правоохоронці оперативно затримали підозрюваних», - розповів заступник начальника управління поліції охорони у м. Києві Григорій Ткаченко.

Затриманими виявилися місцеві жителі, 1993 і 1973 років народження, за плечима яких уже кілька судимостей.

Спілкуючись зі слідчими, правопорушники зізналися, що викрадення автомобіля вони запланували, а от жертв вибрали випадково. А вже під час руху помітили в машині жінку і вирішили позбутися її: зв`язали потерпілій руки пластиковими хомутами та відвезли в Оболонський район, де залишили у лісосмузі. При цьому забрали у неї сумку з планшетами, грошима та банківськими картками.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.