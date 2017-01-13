У Дніпропетровській області невдачливий автовикрадач потрапив у ДТП

Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, першим двом спробам викрасти автомобілі практично одразу завадили їх власники, які вчасно помічали зникнення автівок, та переслідуючи угонщика, повертали свої транспортні засоби. Третя спроба закінчилася тим, що чоловік на викраденому автомобіль потрапив у ДТП, внаслідок чого чуже майно було істотно зіпсовано.

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Першу спробу заволодіти чужим автомобілем 43-річний житель с. Ордо-Василівка Софіївського району вчинив 21 листопада. Близько опівдня, перебуваючи у Тернівському районі м. Кривий Ріг, він побачив, як біля будинку зупинився мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». Водій вийшов з-за керма та залишив ключі в замку запалювання. Впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, чоловік сів за кермо та почав рух по вулиці. В цей час водій побачив, що його транспортний засіб рушив з місця, та на автомобілі товариша почав переслідувати його. Зловмисник зупинив автівкута зник між домами.

Другу спробу заволодіти автомобілем чоловік вчинив 9 грудня. В с. МакортиСофіївського району він викрав «ВАЗ», який стояв у дворі приватного будинку. Власник поблизу займався господарством, тож почув що в його автомобілі завівся двигун. Пішки він почав переслідувати угонщика і вже згодом помітив, що автомобіль зупинився, а з нього вибіг і втік невідомий чоловік.

4 січня поточного року у с. Ордо-Василівка зловмисник з території домоволодіння викрав ще один «ВАЗ», який належить одному з місцевих товариств. Працівник підприємства приїхав додому на обід, не закрив двері та залишив ключі у замку запалення. Пообідавши, він вийшов у двір та помітив відсутність автівки. Цього ж дня на підприємство зателефонували та повідомили, що поблизу с. Красноіванівка П’ятихатського району їх транспортний засіб потрапив у ДТП. Автомобіль зазнав пошкоджень передньої частини та коліс. За кермом знаходився чоловік, в якому власники ТС впізнали місцевого мешканця.

За викрадення трьох автомобілів чоловіка заарештували та помістили до установи виконання покарань. Наразі проводиться перевірка на причетність його до інших аналогічних злочинів. Зловмиснику загрожує покарання за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.