У поліції повідомили про затримання "нальотчиків" на валютні установи в Києві і Чернівцях (фото)

Про це повідомив т.в.о. глави Нацполіції Вадим Троян на своїй сторінці в Facebook.

Оперативники буковинської поліції спільно з спецпідрозділом КОРД затримали «гастролерів» на гарячому. Організатором і виконавцем злочину був 61-річний житель Луганська. Його посібник – 28-річний уманчанин виконував роль водія та мав попереджати свого товариша у разі появи сторонніх осіб.

Під час обшуку в автомобілі зловмисників виявлені докази причетності до крадіжки готівки з банкомату, набори інструментів для вчинення злочину (зламу), а також посвідчення працівника Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, видане на ім’я одного із затриманих.

У ході проведення слідчо-оперативних дій доведена причетність затриманих до крадіжки грошей з банкомату у центрі Чернівців.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють їх на причетність до вчинення інших нерозкритих злочинів на території України.

У Києві поліція затримала серійного нападника на кредитні установи.

21-річний уродженець Черкаської області обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше 9 епізодів аналогічних злочинів.

Сьогодні, погрожуючи пістолетом, зловмисник відібрав у менеджера «кредитного кафе» 11 тисячі гривень і втік з місця злочину.

Поліцейські помітили чоловіка під час комплексного відпрацювання району. В руках у нього був пакет, а обличчя прикривав шарф. Коли співробітники чергової частини та відділу дозвільної системи Оболонського управління поліції попросили чоловіка зупинитися, той кинувся навтьоки. Проте за кілька хвилин втікач опинився у кайданках. Спілкуючись із підозрюваним, поліцейські отримали оперативну інформацію, що на пункт надання швидких кредитів, із приміщення якого вийшов молодик, скоєно розбійний напад.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього газовий револьвер і гроші. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.