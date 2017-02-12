Скандал у Черкасах: п'яний депутат облради влаштував бійку та збив людей (фото)

У Черкасах п'яний депутат Черкаської обласної ради, голова фракції партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко влаштував бійку і збив на вулиці людей, перебуваючи за кермом "Мерседеса".

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий журналіст Валерій Воротник.

За словами журналіста, Рибченко побив "афганця" офіцера-ветерана Олега Остапенка, який втратив ноги в Афганістані. Воротник зазначив, що Остапенко нещодавно був серед ініціаторів перевиборів голови обласної спілки ветеранів Афганістану.

"...Рибченко почав бити Олега, розбив йому обличчя, окуляри, бив ногами, коли той впав на сніг... Коли перехожі зробили сволоті зауваження, "Риба" сів у свою машину, пробував тікати... Розвертаючись, розбив чиюсь машину, що стояла на парковці (Лексус), збив двох людей. Переїхав Олега Остапенка... Але і це ще не все. Рибченка намагалися зупинити очевидці. Він відчайдушно бився. Але в кінці п'яне "тіло" заспокоїли. Кажуть лунали постріли і чули звук розбитого скла", - розповів журналіст.

Воротник також підкреслив, що Рибченко "косить" під інфаркт.

"Перший раз чую, що людина в стані інфаркту така неадекватна і агресивна. А ось для алкогольного або наркотичного сп'яніння це досить типовий стан. Тим більше сам бачив його поведінку безпосередньо перед подією. Він був п'яний, це дуже м'який вислів", - заявив журналіст.

Правоохоронці підтвердили інформацію щодо інциденту з депутатом місцевому виданню «Про все».

"Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його оглянули і виявили, що у нього в крові 1,14 проміле алкоголю. Свідки події, які побачили аварію, витягли Олександра Рибченка з автомобіля та намагалися затримати, стверджують, що той відразу кинувся знімати номери з власного авто. При цьому свідки пошкодили йому автомобіль", - розповіла прес-офіцер Управління патрульної поліції в Черкасах Зоя Вовк.

Окремо вона зазначила, що в результаті наїзду Олег Остапенко отримав черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження та був доставлений в 3-тю міську лікарню.