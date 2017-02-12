У Львові чоловік підірвав гранату на подвір‘ї багатоповерхівки, постраждалих немає

У Львові сьогодні на подвір‘ї багатоповерхівки стався вибух, постраждалих немає.

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Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, о 08.50 на оперативну лінію «102» надійшла інформація про те, що на подвір‘ї житлового багатоповерхового будинку на вул. Городоцькій у Львові стався вибух.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на подвір‘ї вибухнула бойова граната. Внаслідок вибуху постраждалих немає.

Як з‘ясували правоохоронці, гранату кинув 54-річний раніше судимий місцевий житель, який мешкає на четвертому поверсі даного будинку. Він разом з приятелем стояв на сходовій клітці будинку і, зі слів товариша, скаржився на життя. Після чого пішов до свого помешкання взяв гранату і кинув її на подвір‘я.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час з ним працюють слідчі. З його слів, він кинув гранату після сварки з дружиною, оскільки «йому набридло так жити».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Карається позбавленням волі на строк до семи років).

Призначено ряд експертиз, походження боєприпасу встановлюються.