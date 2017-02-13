У Росії в тернополянина відібрали паспорт і змушували вступити до лав бойовиків (відео)

Тернополянин планував тимчасово працевлаштуватися у російській будівельній компанії у вересні 2013 року та повернутися на батьківщину до кінця грудня, проте потрапив у "рабство". Про це повідомили у прес-службі СБУ в Тернопільській області.

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Натомість він потрапив у кабалу, безкоштовно будуючи житло неподалік Санкт-Петербургу. Чоловіка, позбавленого документів і будь-яких прав, змушували до рабської праці.

Через деякий час, зважаючи на здобуту ним у радянській армії військову спеціальність «зенітчик» та досвід запуску ракет із ПЗРК, російські спецслужби, чергуючи насильство із пропагандою та обіцянками щедрих заробітків, намагалися завербувати тернополянина для участі в бойових діях на сході України.

Після втечі і повернення в Україну чоловік звернувся до Управління СБ України в Тернопільській області, де і розповів про всі обставини його вербування.