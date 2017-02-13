У Києві біля бізнес-центу застрелили чоловіка

Як повідомила прес-служба столичної поліції, сьогодні орієнтовно о 9.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на парковці неподалік від бізнес-центру в провулку Киянівському лежить чоловік без ознак життя.

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Слідчо-оперативна група, яка прибула до місця події, зʼясувала, що чоловіка вбили пострілом у груди, куля пройшла на виліт. Особа загиблого встановлена, це – киянин 1970 року народження.

Під час огляду місця події поліцейські виявили в кучугурі снігу зброю, із якої, імовірно, стріляли. Правоохоронці продовжують оглядати прилеглу територію, розшукують свідків та очевидців.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисника.