На Одещині чоловік погрожував підірвати місто: заявив, що поліція довго їхала на його виклик

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, 14 лютого о 23:20 в чергову частину Болградського відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який повідомив, що підірве місто Болград, після чого кинув трубку.

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що дане повідомлення зробив 32-річний житель Київської області, який в даний час проживає в місті Болграді. Чоловік раніше судимий за скоєння грабежу та хуліганства, звільнився з місць позбавлення волі у жовтні 2016 року.

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Крім цього, співробітники поліції встановили, що спочатку чоловік зателефонував за номером "102" і повідомив адресу, за якою, на його думку, незаконно торгують спиртним. Однак вважаючи, що співробітники поліції довго їдуть на виклик, він повідомив про те, що підірве місто Болград.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

Чоловік затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.