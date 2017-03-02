Вибух в шахті на Львівщині: комісія встановить, чи пов’язана трагедія із роботами щодо збільшення видобутку

На Львівщині комісія встановить, чи пов’язаний вибух на шахті «Степова» із роботами щодо збільшення обсягів видобутку. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Ситнюк, пише «112 Україна».

Він повідомив, що за попередньою версією, на шахті вибухнув метан. На шахті тривають рятувальні роботи.

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"Попередньо кваліфікується вибух метану, але кінцевий висновок дасть комісія, яка проведе розслідування. Буде створена комісія, яка проведе розслідування і вона зробить висновок, порушувалися правила техніки безпеки. Навантаження не збільшувалася. Навпаки, порівняно з попереднім часом ми не збільшували обсяги видобутку. Але те, що повністю готувалися всі засоби для того, щоб збільшувати видобуток у зв'язку з блокадою, це очевидно... У зв'язку з тим, що ми перестали отримувати вугілля зі сходу України, ми готувалися до того, щоб збільшити обсяги видобутку на "Львіввугілля". Пов'язаний вибух на шахті з проведенням робіт по збільшенню обсягів дасть висновок тільки комісія", - заявив Ситнюк.

Нагадаємо, сьогодні вдень у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".

Зазначається, що вибух стався на шахті горизонті 550 м., в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.