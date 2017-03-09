"Геть московських окупантів!": на Тарасовій горі у Каневі сталася масова сутичка (фото, відео)

Близько 50-ти представників "Українського вибору" прибули до могили поета для покладання квітів. При цьому, відмовившись від використання сходів, делегати автобусом об’їхали гору з іншого боку та висадились з тильної сторони музею, передає місцевий сайт "Про все".

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У цей час активісти "Цивільного корпусу" та "Свободи", які побачили, що автобус об'їжджає сходи, кинулись йому навперейми та заблокували заїзд опонентів "живим ланцюгом", вигукуючи "Геть!", "Ганьба!", "Геть московських окупантів!".

Спроби делегатів із Києва пройти до музейного комплексу та пам'ятника Шевченку наштовхнулись на спротив. Частина делегатів спробувала пробитись, але активісти не пропустили їх, вимагаючи негайно зупинитись та забратися геть.

Після півгодинної штовханини та суперечок делегати проросійської партії завантажились в автобус та виїхали з території Тарасової гори.