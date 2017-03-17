Обвал в школі Львова: на ремонт потрібно близько 3 мільйонів гривень

У Львові ліквідовують наслідки обвалу опорної балки середньої школи № 44 ім. Тараса Шевченка, що на вул. Я. Пстрака, 1. Вчителів і школярів для продовження занять перевели в інші навчальні заклади.

"Обвалилася балка, що підтримує сходи. Вона впала на сходовий марш нижче першого поверху. Повного обвалу сходової клітки не сталося. Школа цегляна, побудована в 1956 році. Зараз готуються угоди з підрядниками для більш детального обстеження сходових маршів і несучих конструкцій споруди", – повідомляють у мерії Львова.

На сам ремонт знадобиться приблизно 3 млн гривень. Крім того, чиновники мерії планують провести обстеження всіх шкіл, дошкільних навчальних закладів, щоб уникнути повторення подібних НП.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, приблизно о 11.00. стався обвал опорної балки сходового маршу між 2 і 3 поверхами лівого крила ЗОШ № 44. Доступ учнів, вчителів та технічних працівників до приміщення навчального закладу обмежений.