ГПУ передала до суду справу про "чорних ріелторів", які промишляли в Києві

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти так званих «чорних ріелторів», які викрадали, катували і змушували людей віддавати їм житло.

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Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook.

Він повідомив, що в день його призначення на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року відбулося затримання організованої групи у складі 5 осіб.

"Після майже року досудового слідства ГПУ направлено до суду обвинувальний акт у справі про так званих «чорних ріелторів», які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів)", - написав Луценко.

Як повідомив генпрокурор, досудовим розслідуванням установлено, що до складу ОЗГ входила жінка-мешканка Києва та четверо її спільників, які раніше були неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

Луценко зазначив, що "у період з 2015 року по 2016 рік дана організована група осіб, діючи на території міста Києва за схемою, що була розповсюджена в 90-х роках минулого століття, відшукувала місцевих мешканців з числа тих, які зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні засоби, та не мають близьких родичів, які б могли претендувати на спадщину".

"Встановивши таку особу, злочинці незаконно її викрадали та тривалий час утримували, при цьому шляхом шантажу, погроз, побоїв, позбавлення їжі та води примушували до передачі їм документів на майно, з подальшим його переоформленням у нотаріуса. Заволодівши майном потерпілого, організована злочинна група, діючи з метою приховати свої злочинні дії, а також запобігти зверненню особи із відповідною заявою до правоохоронних органів, вивозила жертву за межі м. Києва, де вчиняла над ним розправу шляхом вбивства", - написав Луценко.

За вчинення зазначених кримінальних правопорушень зазначеним особам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.