У Києві співробітнику фейкового обмінника не вдалося втекти від клієнта з 16 тисячами доларів (фото)

У Дніпровському районі столиці на пр-ті Визволителів сьогодні вдень, 30-річний киянин ледь не позбувся 16 тис. дол. при спробі обміняти їх на гривні. Про це повідомляє Відділ комунікацій столичної поліції.

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В імпровізованому пункті обміну касир забрав купюри і попрямував в інше приміщення. Клієнт згадав попередження поліцейських з випуску телевізійних новин і відразу відчув недобре. Він оббіг будинок і застав зловмисника, коли той вилазив з отвору в задній стіні приміщення. За допомогою перехожих потерпілий затримав фейкового касира та викликав поліцію.

На місце події прибув екіпаж патрульних. Зловмисника доставили у відділення Дніпровського управління поліції. Слідчо-оперативна група провела першочергові слідчі дії, опитавши працівників сусідніх закладів і потерпілого.

Виявилося, зловмисники діяли за стандартною схемою: орендували на кілька днів приміщення, обладнали його під пункт обміну валют, розмістили оголошення про вигідний курс обміну.

Касир – 22-річний уродженець Дніпропетровської обл., раніше не судимий, затриманий за ст. 208 КК України.

"За словами затриманого, його найняли на роботу за 200 дол. Після телефонного дзвінка він повинен був перебувати в пункті, забрати гроші і піти. Ми перевіряємо правдивість його слів і встановлюємо ймовірних спільників", - розповів заступник начальника Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) КК України. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.