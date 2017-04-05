У Чернігові гурт школярок жорстоко побив 15-річну дівчину (відео)

20:47, 05 квітня 2017
Інциденти
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У Чернігові підлітки побили 15-річну школярку.

Дівчину побили підлітки / Скріншот

Поліція Чернігова встановила особи всіх учасників побиття 15-річної місцевої школярки, скоєного її ровесниками на вулиці обласного центру. Про це повідомили у ГУ НП у Чернігівській області.

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Наразі проводиться розслідування за фактами завдання тілесних ушкоджень 15-річній чернігівській школярці. За словами поліцейських, побиття дівчини зафіксовано на відео, розміщених у соцмережах очевидцями бійки.

За фактом побиття також призначено ряд експертиз й відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. 

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

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Теги: #Чернігів#побиття