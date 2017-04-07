У Києві вночі жорстоко вбили таксиста (фото)

Вночі 7 квітня у Дніпровському районі Києва вбили таксиста. Про це повідомляє "Еспресо".

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Відзначається, що в 2:37 ночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на бульварі Верховної Ради закривавлений чоловік просив допомоги у продавщиці нічного кіоску.

За інформацією "Еспресо", чоловік працював таксистом, під час останньої поїздки йому завдали три ножових поранення. Після цього потерпілий проїхав ще деяку відстань і попросив про допомогу. Чоловік 1962 р. помер до прибуття карети швидкої допомоги.

На місці інциденту працювали кінологи та слідчо-оперативна група, ведеться слідство.