У Києві вночі жорстоко вбили таксиста (фото)
11:38, 07 квітня 2017Інциденти
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Поранений водій зумів проїхати певну відстань і попросити про допомогу, але потім помер.
Невідомий наніс таксисту три ножових поранення / Фото espreso.tv
Вночі 7 квітня у Дніпровському районі Києва вбили таксиста. Про це повідомляє "Еспресо".
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Відзначається, що в 2:37 ночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на бульварі Верховної Ради закривавлений чоловік просив допомоги у продавщиці нічного кіоску.
Невідомий наніс таксисту три ножових поранення / Фото espreso.tv
За інформацією "Еспресо", чоловік працював таксистом, під час останньої поїздки йому завдали три ножових поранення. Після цього потерпілий проїхав ще деяку відстань і попросив про допомогу. Чоловік 1962 р. помер до прибуття карети швидкої допомоги.
Невідомий наніс таксисту три ножових поранення / Фото espreso.tv
На місці інциденту працювали кінологи та слідчо-оперативна група, ведеться слідство.
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