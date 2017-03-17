В Одесі затримано громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол

У міжнародному аеропорту «Одеса» затримано громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол за вчинення підпалу.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, сьогодні прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини.

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«Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул - Одеса», прикордонники виявили іноземця, на якого спрацювала база даних Інтерполу», - повідомили в управлінні.

З'ясувалося, що 36-річний громадянин Туреччини з 2013 року перебуває в розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності в Німеччині за підпал на її території.

Про факт затримання проінформовано українське бюро Інтерполу (Київ). Чоловіка затримано і передано представникам Національної поліції.