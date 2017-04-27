ЗМІ: У потягу "Москва-Харків" прикордонники виявили "вибухівку" від ФСБ (фото)
В купе потягу силовики виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Пасажирів вагону відразу евакуйовали, вагон відчепили та перенаправили на резервну колію.
Харківські прикордонники знайшли в потязі імітатор вибухового пристрою, залишений представниками ФСБ Росії.
Як передає Depo.Харків, про це повідомила помічник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Оксана Іванець.
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Імітатор вибухівки виявили сьогодні, 27 квітня, на Південному вокзалі під час прикордонно-митного оформлення потягу "Москва- Харків".
В купе потягу силовики виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Пасажирів вагону відразу евакуйовали, вагон відчепили та перенаправили на резервну колію.
В результаті роботи правоохоронців встановлено, що предмет, схожий на вибуховий пристрій є імітаційним та був встановлений представниками Федеральної служби безпеки Росії в якості перевірки пильності прикордонного наряду на території Росії.
"Російські прикордонники пристрій не виявили, українські в цьому випадку виявились пильнішими", - зазначила Іванець.