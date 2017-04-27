ЗМІ: У потягу "Москва-Харків" прикордонники виявили "вибухівку" від ФСБ (фото)

Харківські прикордонники знайшли в потязі імітатор вибухового пристрою, залишений представниками ФСБ Росії.

Як передає Depo.Харків, про це повідомила помічник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Оксана Іванець.

Читайте також"Стрілянина під "градусом": жителі Харкова просять вберегти від "подвигів" нетверезого копа

Імітатор вибухівки виявили сьогодні, 27 квітня, на Південному вокзалі під час прикордонно-митного оформлення потягу "Москва- Харків".

В купе потягу силовики виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Пасажирів вагону відразу евакуйовали, вагон відчепили та перенаправили на резервну колію.

В результаті роботи правоохоронців встановлено, що предмет, схожий на вибуховий пристрій є імітаційним та був встановлений представниками Федеральної служби безпеки Росії в якості перевірки пильності прикордонного наряду на території Росії.

"Російські прикордонники пристрій не виявили, українські в цьому випадку виявились пильнішими", - зазначила Іванець.