Прикордонники не пустили до Одеси 8 іноземців, які нібито приїхали на спортивні змагання

Прикордонники не пропустили 8 іноземців, які прямували в Одесу для участі у діях дестабілізаційного характеру напередодні роковин трагедії 2 травня 2014 року.

Читайте такожВ Одесі викрадач машин влаштував ДТП, відкрив стрілянину і погрожував ножем: постраждалих госпіталізовано (фото)

Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України.

«Минулої доби прикордонники спільно з поліцією затримали 8 осіб - громадян Киргизстану, Білорусі та Росії - міцної статури, які нібито прибули для участі у спортивних змаганнях. Семеро із них - 4 громадян Киргизстану та 3 громадян Білорусі прилетіли рейсом «Мінськ - Одеса», а громадянин Росії прибув із Дубаї в «Бориспіль», - йдеться у повідомленні.

В результаті перевірки правоохоронці встановили, що особи прибули на запрошення громадської організації, яка, ймовірно, залучала бойовиків на Куликове поле, які також брали участь в спробах силового захоплення будівель державних органів влади.

«Усіх виявлених осіб, які не змогли вказати чіткої мети свого перебування на території України, через кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом», - зазначили в ДПСУ.

У відомстві нагадали, що посилені заходи щодо протидії можливому приїзду та не пропуску осіб, які прямують з метою участі у діях дестабілізаційного характеру напередодні роковин трагедії, що сталася в Одесі, тривають по всіх ділянках кордону.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На даний час в Малиновському райсуді розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення 2 травня. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), щодо решти застосовано інших запобіжних заходів.