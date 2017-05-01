У Харківській області повісився військовий-строковик

На Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

"Тіло 23-річного мешканця Донецької області виявили 24 квітня о 19:20 в коридорі медичної частини в Чугуєві. Встановлено, що військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки, повісившись на перилах сходів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 24 квітня вранці молодик був госпіталізований до лікарні з невротичним розладом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.