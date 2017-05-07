Пожежа в Лук'янівському СІЗО: згорів корпус для "елітних ув'язнених"

Пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована, триває тління окремих вогнищ, повідомляє 112.ua.

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Горів корпус для неповнолітніх, в якому знаходяться так звані "VIP-камери", повідомив екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький на своїй сторінці в Facebook.

"Спалили корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні ув'язнені. І камери цього корпусу використовувалися як VIP-камери", - написав Старенький.

За попередніми даними жертв і можливих втеч не було, написав він, уточнивши, що інформація перевіряється.