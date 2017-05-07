Пожежа в Лук'янівському СІЗО: згорів корпус для "елітних ув'язнених"
05:20, 07 травня 2017Інциденти
3835
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Пожежа в Лук'янівському СІЗО локалізована / Фото 112.ua
Пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована, триває тління окремих вогнищ, повідомляє 112.ua.
Читайте такожУ Києві в будівлі Лук'янівського СІЗО спалахнула пожежа (відео)
Горів корпус для неповнолітніх, в якому знаходяться так звані "VIP-камери", повідомив екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький на своїй сторінці в Facebook.
"Спалили корпус для неповнолітніх. Саме тут останнім часом концентрувалися елітні ув'язнені. І камери цього корпусу використовувалися як VIP-камери", - написав Старенький.
За попередніми даними жертв і можливих втеч не було, написав він, уточнивши, що інформація перевіряється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter