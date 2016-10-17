У Львівській області з поліцейського ізолятора втік уродженець РФ, колишній боєць "ПС"

13:59, 17 жовтня 2016
Інциденти
867 0

У Львівській області правоохоронці затримали двох із трьох втікачів з ізолятора тимчасового тримання Самбірського відділу поліції.

Ілюстрація / REUTERS

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Головного управління національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, троє підозрюваних у скоєнні розбою та крадіжок вдень 16 жовтня скоїли втечу з ізолятора тимчасового тримання, розібравши частину його стіни. Двох втікачів, мешканців Самбірського району, вже затримано, ще одного - колишнього бійця «Правого сектора» - розшукують.

Читайте такожПоліція затримала двох підозрюваних, які втекли з львівської психлікарні

В поліції підтвердили інформацію, оприлюднену депутатом Ігорем Зінкевичем, щодо осіб втікачів. За фактом втечі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 393 КК України (Втеча з-під варти, вчинена за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «втеча була скоєна 16 жовтня». Серед втікачів - колишній боєць «Правого сектора» з позивним «Монах» Геннадій Хамраєв (він уродженець РФ, 1980 р. н., був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України (розбій); Андріан Гетьманчук (1978 р. н., Самбір, Львівщина, був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка); та Назарій Сенедяк (1986 р. н., с. Дешичі Львівської області, був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter