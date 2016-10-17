У Львівській області з поліцейського ізолятора втік уродженець РФ, колишній боєць "ПС"

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Головного управління національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, троє підозрюваних у скоєнні розбою та крадіжок вдень 16 жовтня скоїли втечу з ізолятора тимчасового тримання, розібравши частину його стіни. Двох втікачів, мешканців Самбірського району, вже затримано, ще одного - колишнього бійця «Правого сектора» - розшукують.

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В поліції підтвердили інформацію, оприлюднену депутатом Ігорем Зінкевичем, щодо осіб втікачів. За фактом втечі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 393 КК України (Втеча з-під варти, вчинена за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «втеча була скоєна 16 жовтня». Серед втікачів - колишній боєць «Правого сектора» з позивним «Монах» Геннадій Хамраєв (він уродженець РФ, 1980 р. н., був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України (розбій); Андріан Гетьманчук (1978 р. н., Самбір, Львівщина, був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка); та Назарій Сенедяк (1986 р. н., с. Дешичі Львівської області, був затриманий за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка).