У Львові на вокзалі знайшли сумку з боєприпасами (фото, відео)
14:58, 09 травня 2017Інциденти
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Під час проведення перевірки території вокзалу на сумку, яка лежала на підлозі в переході до перону, відреагувала службова собака.
Зараз тривають заходи з пошуку власника знайденої сумки / Фото dpsu.gov.ua
У понеділок ввечері, 8 травня, прикордонники Львівського загону разом з поліцейськими виявили на території залізничного вокзалу міста сумку з боєприпасами.
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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Під час проведення перевірки території вокзалу на сумку, яка лежала на підлозі в переході до перону, відреагувала службова собака.
«Під час оглядуі вмісту знахідки співробітники Держприкордонслужби та представники Нацполіції виявили 40 патронів калібру 7,62 мм та запал до ручної гранати», - зазначають у повідомленні.
Зараз тривають заходи з пошуку власника знайденої сумки.
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