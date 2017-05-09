У Львові на вокзалі знайшли сумку з боєприпасами (фото, відео)

У понеділок ввечері, 8 травня, прикордонники Львівського загону разом з поліцейськими виявили на території залізничного вокзалу міста сумку з боєприпасами.

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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Під час проведення перевірки території вокзалу на сумку, яка лежала на підлозі в переході до перону, відреагувала службова собака.

«Під час оглядуі вмісту знахідки співробітники Держприкордонслужби та представники Нацполіції виявили 40 патронів калібру 7,62 мм та запал до ручної гранати», - зазначають у повідомленні.

Зараз тривають заходи з пошуку власника знайденої сумки.