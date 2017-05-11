На Житомирщині поліцейський "кришував" повій

На Житомирщині сьогодні, 11 травня, співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили оперуповноваженого внутрішньої безпеки Нацполіції Житомирщини на «кришуванні» проституції. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

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За її словами, правоохоронці встановили, що капітан поліції пропонував житомирським повіям захист від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловмисник гарантував жінкам, за словами Мартинюк, «спокійну роботу під його дахом» за щотижневу винагороду. Для отримання грошей він залучив посередника.

Оперативники спецслужби задокументували п’ять фактів отримання спільниками грошей.

Правоохоронці затримали 11 травня обох зловмисників згідно зі ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою підозрюваного у вчиненні злочину) Кримінального процесуального кодексу України у центрі Житомира після передачі їм чергової суми грошей.

"Точна сума хабара, яку отримав зловмисник за "кришування" проституції, не уточнюється, оскільки, на думку СБУ, у даному випадку важлива не сума хабара, а те, що правоохоронець "кришував" проституцію та налагодив злочинну схему",- уточнила Мартинюк.

Наразі відбуваються обшуки у службовому кабінеті капітана, а також у місцях проживання його та його посередника. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ( готування до злочину) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.