У Львові директора комунального похоронного бюро затримали на хабарі у 4 тисячі доларів

У Львові правоохоронці сьогодні затримали директора львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» Василя Глову під час одержання хабара в сумі 4 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання у разі, якщо вина працівника буде доведена. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди», - заявив в.о. директора Департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Олександр Одинець.

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Разом з тим у прес-службі Національної поліції України поінформували, що директор комунального підприємства у сфері надання ритуальних послуг та директор кладовища вимагали від громадянки 4 тис. дол. неправомірної вигоди. В таку суму оцінили керівники свій дозвіл на перепоховання померлих.

За даними львівського видання «Форпост», сьогодні правохоронці затримали на хабарі директора «Личаківського цвинтаря» Михайла Нагая.

Довідка. ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» є комунальним підприємством, яке займається похованням та перевезенням тіл померлих, а також торгівлею та наданням ритуальних послуг.

Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» — меморіальне кладовище у Львові, яке закрите для поховань. Винятки роблять для видатних львів'ян, репресованих, політв'язнів, воїнів УПА і загиблих під час АТО.