У центрі Києва після погоні патрульних сталося потрійне ДТП (фото, відео)
08:17, 15 травня 2017Інциденти
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Автомобіль, який спровокував ДТП, переслідували кілька машин поліції.
У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 30, сталось ДТП за участю трьох машин. Про це повідомляє ТСН.
Автомобіль, який спровокував ДТП, переслідували кілька машин поліції. Його водія – молоду дівчину – поліцейські після аварії витягли з машини, наділи наручники і поклали на капот.
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Водія ще одного авто медики забрали в одну із "швидких". Третя учасниця ДТП – водій білої Mazda – не постраждала.
Всього на місці ДТП було шість поліцейських машин.
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