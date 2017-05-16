Подружжя з Києва намагалося продати свою новонароджену дитину за 7 тисяч доларів

Запорізька поліція затримала подружню пару киян, які намагалися продати свою новонароджену дитину за 7 тисяч доларів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко на сторінці в Facebook.

«24 річна жінка та її 23-річний річний чоловік, днями були затримані Запорізької поліцією під час отримання пачки доларів в обмін на продаж власної дочки, що з'явилася на світ 11 травня. Перед цим, невдачливі работорговці, не бажаючи виховувати і утримувати небажану дитину, підшукували заздалегідь кому б продати ще не народжену дочку», - написала Геращенко.

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За словами депутата, зловмисники були затримані в момент одержання грошей за продаж дитини.

Невдале матері і її спільнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі за організацію торгівлі людьми згідно з пунктом 3 ст. 149. КК України.

Нардеп також повідомив, що дитина здорова і зараз знаходиться в пологовому відділенні однієї з лікарень Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше у Черкасах мати намагалася продати свою новонароджену дитину.