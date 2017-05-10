У нічному клубі на Одещині сталася стрілянина
13:29, 10 травня 2017Інциденти
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В результаті стрілянини, чотири людини постраждали і були госпіталізовані.
Ілюстрація / REUTERS
В Одеській області у одному із нічних клубів сталася бійка, яка потім переросла у стрілянину. Це сталося 9 травня, передає "Город 24".
Зазначається, що конфлікт між двома компаніями почався на вході в клуб через те, що дівчині не поступилися дорогою. Її хлопець встав "на захист пані" і покликав на підмогу своїх друзів.
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В ході бійки один з її учасників застосував травматичний пістолет.
Чотири людини постраждали і були госпіталізовані, в тому числі дівчина, через яку почався конфлікт і її хлопець.
За фактом події відкрито кримінальне провадження по по ч.4. ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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