У нічному клубі на Одещині сталася стрілянина

В Одеській області у одному із нічних клубів сталася бійка, яка потім переросла у стрілянину. Це сталося 9 травня, передає "Город 24".

Зазначається, що конфлікт між двома компаніями почався на вході в клуб через те, що дівчині не поступилися дорогою. Її хлопець встав "на захист пані" і покликав на підмогу своїх друзів.

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В ході бійки один з її учасників застосував травматичний пістолет.

Чотири людини постраждали і були госпіталізовані, в тому числі дівчина, через яку почався конфлікт і її хлопець.

За фактом події відкрито кримінальне провадження по по ч.4. ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).