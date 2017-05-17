У Дніпрі мотоцикл в'їхав у електроопору, водій загинув на місці (фото)
12:03, 17 травня 2017Інциденти
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Мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в стовп.
Всі обставини з'ясовує поліція / 056.ua
У Дніпрі мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в стовп. Про це повідомляють очевидці події, передає 056.ua.
"Так, 16 травня, близько 17:10 по вулиці Набережна Заводська рухався мотоцикл Kawasaki, який в районі будинку №2 не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з електроопорою", - сказано в повідомленні.
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Унаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці ДТП. Всі обставини з'ясовує поліція.
Раніше в Києві вантажівка збила електроопору і поїхала геть, без світла залишився цілий мікрорайон.
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