У Києві очевидці зафіксували поліцейську погоню за викраденою маршруткою (відео)

На першому відеозапису видно, як два патрулі поліції переслідують маршрутку, на другому зафіксовано момент, як злочинець зупиняє транспорт біля станції міської електрички і вибігає з нього.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 2 березня в Києві на вулиці Малишка, 15, біля АТБ чоловік, погрожуючи пістолетом, викинув водія з маршрутки №544 з пасажирами і відкрив вогонь, люди встигли вибігти.

У ході погоні зловмисник протаранив два автомобілі. В результаті він кинув маршрутку біля станції міської електрички. Злочинцеві вдалося втекти. Поліція Києва оприлюднила його фоторобот.