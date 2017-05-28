У Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай

Біля залізничного вокзалу зійшов з рейок швидкісний трамвай, який рухався за маршрутом №3 (ст. Старовокзальна – ст. Кільцева дорога). Про це передає "Апостроф", посилаючись на слова очевидців інциденту.

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За словами співрозмовника, під час повороту зі станції Старовокзальна на вулицю Борщагівська частина трамвая зійшла з рейок. Наразі рух маршрутом швидкісного трамваю №1 і №3 зупинено.

Зазначається також, що недалеко від місця НП виникли проблеми з іншим трамваєм. Подробиць про причини аварії наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Києві на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав людину. Наголошується, що на місце інциденту приїжджали медики, однак вони не змогли врятувати жінку, яка постраждала.