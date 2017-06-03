В аеропорту "Київ" затримали розшукуваного Інтерполом терориста з РФ

У столичному аеропорту «Київ» прикордонники затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в причетності до терористичної організації.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Відзначається, що під час проходження паспортного контролю 33-річним росіянином в аеропорту спрацювала база даних Інтерполу.

Попередньо встановлено, що росіянин, який прилетів рейсом з Анкари, розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності.