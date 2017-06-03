В аеропорту "Київ" затримали розшукуваного Інтерполом терориста з РФ

17:09, 03 червня 2017
Інциденти
909 0

Під час проходження паспортного контролю 33-річним росіянином в аеропорту спрацювала база даних Інтерполу.

Ілюстрація / REUTERS

У столичному аеропорту «Київ» прикордонники затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в причетності до терористичної організації.

Читайте такожВ Одеській області прикордонники затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Відзначається, що під час проходження паспортного контролю 33-річним росіянином в аеропорту спрацювала база даних Інтерполу.

Попередньо встановлено, що росіянин, який прилетів рейсом з Анкари, розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #тероризм#Інтерпол