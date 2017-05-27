Британські правоохоронці підозрюють, що спільники смертника, який вчинив теракт у Манчестері, втекли з міста - ЗМІ

У правоохоронних органах Великої Британії підозрюють, що декілька спільників терориста-смертника Салмана Абеді, який вчинив теракт на стадіоні у Манчестері, втекли з міста й переховуються в інших регіонах країни.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Зокрема, сили безпеки припускають, що члени терористичної мережі, які 23 травня вчинили теракт у Манчестері, втекли з міста в інший регіон Британії, та могли отримати доступ до матеріалів для виготовлення вибухових пристроїв.

Читайте такожВиготовив бомбу, подивившись відео ІДІЛ: брат "манчестерського терориста" розповів подробиці підготовки до вибуху

Також зазначається, що спецслужби занепокоєні ситуацією у невеликих містах, в яких працює небагато озброєних поліцейських.

Разом з тим сказано, що сьогодні рано вранці офіцери поліції Манчестера арештували ще двох чоловіків, яким виповнилося 20 та 22 роки відповідно. Окрім того, під час низки обшуків у районі Манчестера Чітам Хілл поліція провела контрольований вибух.

Водночас з району Мосс-сайд було евакуйовано мешканців, коли поліція проводила обшуки в рамках розслідування справи про теракт 23 травня.

Наразі 11 підозрюваних утримуються під вартою. Також поліція знайшла докази, в тому числі компоненти до вибухових пристроїв.

Також зазначається, що через побоювання, що декілька спільників Абеді могли втекти, та ймовірно спробують здійснити напад в іншій частині країни, по всі Британії до охорони порядку залучено військових.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня внаслідок теракту в концертному залі "Манчестер Арена" загинули 22 особи та щонайменше 119 дістали поранення. 60 поранених надали допомогу на місці. Загинув також і нападник.

Читайте такожСША готові відповісти за витік в ЗМІ даних про теракти в Манчестері - Тіллерсон

Поліція встановила, що терорист-смертник Салман Абеді, який здійснив напад, народився у Великій Британії, в родині лівійців. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламське угруповання повідомило, що один з її "солдатів" привів у дію вибухівку під час концерту американської співачки Аріани Гранде.