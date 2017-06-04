Замах на Осмаєва і Окуєву: правоохоронці з'ясовують походження українського паспорта в кілера

Правоохоронці з’ясовують походження паспорта громадянина України в особи, яка вчинила замах на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву.

Про це прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний час процес ідентифікації цієї особи триває. Встановлюються обставини, за якими він отримав паспорт громадянина України", - сказала Максимець.

Також вона додала, що стан здоров’я нападника поки не дозволяє проводити з ним слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» та вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

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Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня Максимець поінформувала, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.