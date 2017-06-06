У Харкові чоловік на таксі наздогнав грабіжників, які залізли в його будинок

05 червня, близько 23 години, екіпажу патрульної поліції надійшов виклик від оператора 102 - "Конфлікт з невідомими громадянами. Заявнику погрожують зброєю". Інцидент стався на вулиці Саратовській, повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова, передає 057.ua.

Чоловік повідомив патрульним, що в його будинок нібито залізли двоє невідомих. Побачивши власника будинку, злочинці намагалися втекти на машині. Сам заявник сів у таксі і наздогнав грабіжників. За його словами, коли він підійшов до транспортного засобу, один з втікачів дістав пістолет і зробив два постріли.

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У свою чергу, інші учасники конфлікту розповіли "копам" інше: нібито чоловіки вдвох знаходилися в автомобілі, як раптом до них підійшли невідомі, почали витягувати їх з авто, звинувачуючи в тому, що вони, нібито, незаконно проникли в чийсь двір, при цьому б'ючи. За словами громадянина, який перебував у авто, щоб захистити себе, він дістав стартовий пістолет і вистрілив у повітря.

На місці події патрульні знайшли предмет, схожий на пістолет. Для подальшого з'ясування обставин поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Зараз всі обставини події з'ясовуються слідчими.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області поліція закрила справу проти підприємця, який застрелив грабіжника. Розслідування встановило, що глава сім'ї вступив законно, застосувавши зброю для захисту свого будинку і своєї сім'ї.