На Київщині поліція закрила справу проти підприємця, який застрелив грабіжника

У Київській області поліція закрила кримінальне провадження стосовно підприємця, який застрелив грабіжника, що ввірвався до його будинку.

Про це народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Слідчим Національної поліції за узгодженням із прокуратурою закрито кримінальне провадження за фактом скоєння умисного вбивства при можливому перевищенні меж необхідної оборони", - написав Геращенко.

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За його даними, 26 березня в селі Сухолуччя Вишгородського району до будинку підприємця ввірвалася банда з чотирьох грабіжників і почала бити його дружину. Злочинці вимагали вказати місце, де встановлено сейф і зберігаються гроші. Глава сім'ї взяв свій зареєстрований мисливський карабін і застрелив одного з них.

Як завжди, зазначив Геращенко, за процедурою, передбаченою КПК у таких випадках, було розпочато розслідування, яке встановило, що глава сім'ї вчинив законно і правильно, застосувавши зброю для захисту свого будинку та своєї сім'ї.

"Кримінальний кодекс, ст. 36 пункт 5, передбачає повне звільнення від відповідальності у разі, якщо громадянин захищає свій будинок від протиправних посягань", - підкреслив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, застрелений злочинець - українець, раніше судимий за вбивство, решта бандитів - дагестанці з РФ.