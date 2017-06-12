Екс-голові Станично-Луганської райради дали 4 роки в'язниці за організацію "референдуму"
Екс-чиновник утік у Росію. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні.
Колишнього голова Станично-Луганської райради засуджено до чотирьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Так, за матеріалами СБУ, колишній голова Станично-Луганської районної ради Луганської області засуджений до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.
Співробітники спецслужби встановили, що Володимир Білоус на посаді голови місцевої районної ради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного референдуму на підтримку акту про державну самостійність "Луганської народної республіки".
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Потім екс-чиновник утік у Росію. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні.
Старобільським районним судом Луганської області Володимир Білоус визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і засуджений до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.