Екс-голові Станично-Луганської райради дали 4 роки в'язниці за організацію "референдуму"

Колишнього голова Станично-Луганської райради засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Так, за матеріалами СБУ, колишній голова Станично-Луганської районної ради Луганської області засуджений до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.

Співробітники спецслужби встановили, що Володимир Білоус на посаді голови місцевої районної ради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного референдуму на підтримку акту про державну самостійність "Луганської народної республіки".

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Потім екс-чиновник утік у Росію. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні.

Старобільським районним судом Луганської області Володимир Білоус визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і засуджений до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.