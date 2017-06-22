Жорстоке вбивство українки у Польщі: з'явилися нові подробиці

Розслідування всіх обставин убивства 26-річної українки в Люблінському воєводстві Республіки Польща триває. Тіло жінки з ознаками насильницької смерті, як відомо, було виявлене 18 червня у водоймі біля м. Грубешув.

Окружна прокуратура Замостя порушила за цим фактом кримінальну справу, а всі обставини цієї справи, – на особливому контролі генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, передає "Волинська газета".

Польські прокурори офіційно сповістили, що попередньо виявлена жертва є громадянкою України, можливо, це 26-річна Тетяна Остапчук. Проблема в тому, що її паспорт був знищений у вогні. Саме чоловік цієї жінки й звертався до генконсульства України в Любліні з проханням допомогти знайти її.

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"Представники польської прокуратури також нас сповістили, що ними спільно з місцевою поліцією вже затримано двох громадян України, які підозрюються у вбивстві, – розповів Павлюк. – Одного з них заарештовано в м. Замость, другого – в м. Грубешув. Третій підозрюваний українець – у розшуку, запит на його затримання подано й українській стороні".

Тіло жінки, яку наразі ідентифікують як Тетяна Остапчук, наразі перебуває в морзі судмедекспертизи в м. Люблін.

Як повідомляли ЗМІ, у Польщі знайшли жорстоко вбитою українку: вона була побита, зі зв’язаними руками та прив’язаним до шиї каменем.