У Польщі жорстоко вбили українку - ЗМІ

Труп молодої жінки, яка проживала в Ковелі, виявлено у ставку біля населеного пункту Бродзиця, що за 9 кілометрів від українсько-польського кордону. Сліди на тілі вказують на те, що її було вбито, передає Район.Ковель з посиланням на Kronika Tygodnia.

Розслідує вбивство окружна прокуратура, при цьому керівник прокуратури відмовився давати журналістам будь-яку інформацію щодо трагедії. Тамтешня поліція допитала громадян, котрі проживають поблизу ставка.

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Тим часом ця новина активно обговорюється у соцмережах в Україні. Деякі повідомлення від заробітчан-волинян надійшли й журналістам Району.Ковель.

Як стверджують користувачі соцмереж, загиблою є ковельчанка Світлана Н., 1990 року народження, яка проживала у мікрорайоні Ковель-ІІ. У неї залишилася п’ятирічна донька, чоловік та рідна сестра Наталія. Начебто, у Польщі вона перепродувала цигарки. З п’ятниці про неї нічого не було відомо.

У ставку її знайшли побитою, зі зв’язаними руками та прив’язаним до шиї каменем.

Як повідомляли ЗМІ 1 червня, група п’яних поляків напала на будинок у містечку під Гданськом, де мешкають українські заробітчани. Внаслідок нападу постраждали кілька громадян України, а також поляк – власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.