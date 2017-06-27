Під час вибуху автомобіля в Києві загинув військовий, подію кваліфіковано як теракт (фото, відео)

Як повідомив у коментарі УНІАН директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, "під час вибуху автомобіля в Києві загинув військовий". Він зазначив, що відкрито кримінальне провадження за статею "теракт".

Читайте такожВнаслідок вибуху автомобіля в Києві травми отримали двоє перехожихТакож Шевченко додав, що загиблий - військовослужбовець 1978 року народження.

За даними ЗМІ, загиблий керував спецпризначенцями Головного розвідувального управління Міноборони.

Шевченко зазначив, що в авто спрацював вибуховий пристрій. "Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після проведення слідчих дій", - сказав він.

Наразі усі обставини інциденту в даний час з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль. В результаті події загинув водій. На місці інциденту працюють поліцейські, медики, пожежники. Рух транспорту по вулиці перекрили.