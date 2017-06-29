"Тачки закипають": на Бориспільській трасі утворився багатокілометровий затор

На трасі Київ-Бориспіль через ДТП утворився великий, багатокілометровий затор.

Про це повідомив журналіст Рауль Чичалава на своїй сторінці у Facebook.

«Київ – Бориспіль. Повний колапс. Десь попереду ДТП. Заторище багатокілометрове, тачки закипають, електромобілі з відкритими вікнами, економлять іскру», – йдеться в повідомленні.

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За даними сервісу «waze.com», на Бориспільській трасі через ДТП автомобілі рухаються зі швидкістю 20 км на годину.