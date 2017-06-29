"Тачки закипають": на Бориспільській трасі утворився багатокілометровий затор
17:05, 29 червня 2017Інциденти
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Автомобілі рухаються зі швидкістю 20 км на годину через ДТП біля села Проліски.
ДТП сталася на під'їзді до Києва / фото facebook.com/sharikgt
На трасі Київ-Бориспіль через ДТП утворився великий, багатокілометровий затор.
Про це повідомив журналіст Рауль Чичалава на своїй сторінці у Facebook.
«Київ – Бориспіль. Повний колапс. Десь попереду ДТП. Заторище багатокілометрове, тачки закипають, електромобілі з відкритими вікнами, економлять іскру», – йдеться в повідомленні.
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За даними сервісу «waze.com», на Бориспільській трасі через ДТП автомобілі рухаються зі швидкістю 20 км на годину.
На околиці Києва утворився багатокілометровий затор / Скріншот
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