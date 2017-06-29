На Одещині двоє невідомих побили голову сільради

В Одеській області двоє невідомих побили голову Нестоїтської сільської ради Подільського району Михайла Загарія.

Як повідомили УНІАН сьогодні у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Подільського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що за медичною допомогою звернувся голова Нестоїтської сільської ради.

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Правоохоронцям чоловік пояснив, що невідомі напали на нього біля його будинку. Побивши потерпілого, вони зникли на легковому автомобілі.

За словами представника регіонального поліцейського головного управління, за фактом нападу на Загарія відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень). Напад стався цього тижня.

У Центрі розвитку місцевого самоврядування в Одеській області не виключають, що напад може бути пов'язаний з позицією потерпілого в питанні об'єднання громад. Відзначається, що потерпілий відстоював створення Нестоїтської громади.