В Одесі вбито двох дітей, підозра впала на вітчима

В Одесі у вбивстві двох неповнолітніх дітей підозрюється їхній вітчим із Кіровоградської області. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що - 5-річну дівчинку і 11-річного хлопчика вбив 42-річний співмешканець їхньої матері.

"Наразі бивця - житель Кіровоградської області - затриманий. Першочергові слідчі дії тривають", - повідомили у відділі.

Зазначається, що відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією - п.1,2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як зазначив представник головного управління, у вівторок рано вранці сусіди бачили, як підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, лежав на вулиці, біля будинку. На його обличчі була кров. Сусіди характеризують дітей та їхню матір лише з позитивного боку.

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За однією з версій, вбивство дітей могло стати помстою їхній матері, з якою підозрюваний нібито сварився напередодні. Жінка під час скоєння злочину перебувала на роботі.

Сім'я проживала в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку по вулиці Корольова, 118/1 (Київський район міста). Зловмиснику буде призначено ряд експертиз.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні затримано чоловіка за підозрою у вбивстві двох малолітніх дітей.