У Хмельницькому сталася потужна пожежа (фото, відео)

Цієї ночі у Хмельницькому сталася масштабна пожежа, згоріли приміщення меблевої фабрики та офісів загальною площею понад 2 тис. кв. метрів.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, рятувальники понад 3,5 години гасили полум’я.

Існувала реальна загроза обвалу конструкцій. Швидкому поширенню вогню сприяли дерев’яні перекриття будівлі, велике пожежне навантаження швейного цеху та інших приміщень, а також пізнє повідомлення про пожежу.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на впритул побудовану всупереч протипожежним нормам триповерхову будівлю, на даху якої вже вирувало полум’я, і тим самим врятувати від знищення продуктовий супермаркет та офісні приміщення, а також не допустити перекидання вогню на поруч розташовані багатоповерхівки.

Пожежу було ліквідовано близько 5.00 ранку. До гасіння вогню залучався 51 рятувальник, 17 одиниць пожежної та спеціальної техніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник міського відділу поліції Валерій Онісьєв, за фактом пожежі правоохоронці відкрили провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).