У Бердичеві запобігли пожежі на території сміттєзвалища

У Бердичеві пожежні ліквідували загоряння сухої трави на площі 3 га, повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 1 липня о 22:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу Бердичева.

На місці пожежні ДСНС з’ясували, що суха трава горить на відкритій території. Вогонь поширився у бік місцевого сміттєзвалища.

Діями вогнеборців о 23:00 пожежу було локалізовано, а о 00:45 – ліквідовано. Фахівці ДСНС запобігли поширенню полум’я по території сміттєзвалища. Вогнем пройдено 3 га сухої трави.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Остаточна причина події наразі встановлюється фахівцями.