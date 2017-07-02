У Бердичеві запобігли пожежі на території сміттєзвалища
15:15, 02 липня 2017Інциденти
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Як повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області, пожежні ліквідували загоряння сухої трави на площі 3 га.
Пожежні ліквідували загоряння сухої трави на площі 3 га / фото прес-служба ДСНС України в Житомирській області
У Бердичеві пожежні ліквідували загоряння сухої трави на площі 3 га, повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, 1 липня о 22:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу Бердичева.
На місці пожежні ДСНС з’ясували, що суха трава горить на відкритій території. Вогонь поширився у бік місцевого сміттєзвалища.
Діями вогнеборців о 23:00 пожежу було локалізовано, а о 00:45 – ліквідовано. Фахівці ДСНС запобігли поширенню полум’я по території сміттєзвалища. Вогнем пройдено 3 га сухої трави.
Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Остаточна причина події наразі встановлюється фахівцями.
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