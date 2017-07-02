У Львівській області в гірській річці потонув 4-річний хлопчик

На Львівщині у гірській річці потонув 4-річний хлопчик.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 липня до працівників поліції із заявою про зникнення онука звернулася жителька села Новий Турів.

Жінка повідомила, що хлопчик грався на подвір‘ї будинку, що розташоване за 30 м від берега гірської річки Писана, і близько 20.00 вона виявила, що малюк зник.

До пошуків дитини залучалися рятувальники, поліцейські, кінологи, прикордонники - загалом 40 осіб і 8 одиниць техніки, а також понад 50 місцевих жителів.

О 22.00 тіло дитини було виявлено в річці.