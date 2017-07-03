У Києві суд заарештував на 2 місяці співробітницю поліції, яка замовила викрадення людини

Жінку-правоохоронця, яку затримали за підозрою в організації викрадення людини, заарештовано на 2 місяці без права на заставу.

Як повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці у Facebook, відповідне рішення Дніпровський райсуд столиці ухвалив на засіданні 1 липня.

Читайте такожВ Одесі заарештували трьох підозрюваних у викраденні і вбивстві громадянина Туреччини

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 (катування, залякування з метою спонукати особу вчинити дії, що суперечать її волі, в тому числі отримати інформацію, свідчення або визнання, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 24-річна жінка, яка працює заступником командира взводу одного з районних відділів Управління поліції охорони у Київській області, з метою допомогти своєму співмешканцю, який перебуває в СІЗО за підозрою у вчиненні умисного вбивства, за 50 тис. грн замовила викрадення іншого чоловіка, щоби змусити його надати визнавальні покази у цьому вбивстві, тим самим знявши обвинувачення у цьому злочині з її співмешканця.

В рамках досудового слідства правоохоронці інсценували викрадення чоловіка та передали «виконавцю» відеодокази начебто скоєного злочину.

Жінку-правоохоронця затримали 30 червня одразу після передачі нею «виконавцю» першої частини обумовленої винагороди.