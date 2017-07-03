У Києві у під’їзді багатоповерхівки застрелили чоловіка

У Києві поліція розшукує невідомого, який у під’їзді багатоповерхівки в застрелив чоловіка.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, подія сталася у Дніпровському районі столиці.

В обідню пору у чергову частину надійшло повідомлення про те, що люди виявили у під’їзді багатоповерхівки мертвого чоловіка.

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Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, виявила у чоловіка вогнепальні поранення голови. Особа загиблого встановлена, це – киянин, 1956 року народження. З’ясували також, що чоловік мешкав у цьому підʼїзді.

Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками та очевидцями, оглядають прилеглу територію з метою встановлення камер відеоспостереження. Зусилля оперативних служб спрямовані на встановлення особи зловмисника, який застрелив киянина.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено до 15-ти років позбавлення волі.