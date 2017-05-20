В Одесі сталося потрійне вбивство

В Одесі правоохоронці розслідують потрійне вбивство. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в п'ятницю, 19 травня, о 21.00 до Хаджибеївського відділення поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в приватному будинку на вулиці Середній він виявив тіла своїх родичів з ознаками насильницької смерті.

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На місці події правоохоронці встановили, що загиблі - 48-річний господар будинку, його 47-річна дружина та їхня 75-річна мати. Під час огляду на тілах постраждалих виявлено тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.

За цим фактом розпочато розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події і вживають заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння зазначеного правопорушення.

За непідтвердженими даними, загиблі - бухгалтер морського порту «Чорноморськ», її чоловік і мати.