Поліція відкрила кримінальну справу за фактом обвалення школи на Миколаєвщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення школи у м. Новий Буг. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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"Інформація про подію внесена Новобузьким відділом поліції ГУНП в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 275 КК України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Призначено проведення низки експертиз. Триває розслідування", - сказно в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області в місті Новий Буг обвалилася частина будівлі школи №1. Школу побудували в кінці 70-х років минулого століття.