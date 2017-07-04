На Миколаївщині обвалилась школа

У Миколаївській області у місті Новий Буг обвалилась частина будівлі школи №1. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

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Згідно із його повідомленням, школу збудували наприкінці 70-х років минулого століття. При цьому він наголосив, що у школі проводились ремонтні роботи. У зв’язку із обвалом школи відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої зберуть всю інформацію що будівельних робіт, що проводилися в школі, хто їх виконував, хто проводив технагляд та приймав роботи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Бучі, як і ще в десятках міст та районів України, що ростуть і розвиваються, із шаленою швидкістю будують житло, але не зводять дитсадків і шкіл.

Меру міста та секретарю міськради закидають знищення 80 гектарів лісу для забудови нового житла.